Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:17
25.679 +0,84%
Dow Jones 20:17
49.575 +0,86%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

New York: senza freni Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori, In breve
New York: senza freni Advanced Micro Devices
Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,62%.
Condividi
```