Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:05
24.822 -1,51%
Dow Jones 20:05
49.625 -0,99%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Cambi: euro a 181,307 yen alle 19:30

Euro a 181,307 sullo yen alle 19:30.
