Milano 10:10
46.909 +0,86%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:10
10.526 +0,52%
Francoforte 10:10
25.172 +1,27%

Francoforte: scambi al rialzo per Kion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion, in guadagno del 3,30% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kion rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 64,6 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 66,25. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 67,9.

