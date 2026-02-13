Milano 10:49
Francoforte: in calo Kion

(Teleborsa) - Sottotono Kion, che passa di mano con un calo del 2,32%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kion rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Kion è in rafforzamento con area di resistenza vista a 64,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 66,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
