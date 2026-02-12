Londra: profondo rosso per Rentokil Initial

distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 4,09% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,631 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,469. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,793.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)