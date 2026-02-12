Londra: profondo rosso per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene
, che esibisce una perdita secca del 4,09% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Rentokil Initial
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Rentokil Initial
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,631 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,469. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,793.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)