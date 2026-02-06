Milano 15:23
45.760 -0,13%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 15:23
10.327 +0,17%
Francoforte 15:23
24.611 +0,49%

Il Comparto media dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto media dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari
Profondo rosso per l'indice media italiano, che retrocede a 9.440,61 punti, in netto calo del 2,01%.
Condividi
```