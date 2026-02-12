Milano 11:54
46.684 +0,37%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11:54
10.505 +0,31%
Francoforte 11:53
25.188 +1,33%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,42 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,42 euro/MWH alle 11:30.
