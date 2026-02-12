Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:07
24.823 -1,50%
Dow Jones 20:07
49.623 -1,00%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: spinge in avanti T-Mobile US

Migliori e peggiori
New York: spinge in avanti T-Mobile US
(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia telefonica mobile statunitense, che scambia in rialzo del 4,21%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di T-Mobile US rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di breve periodo di T-Mobile US mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 221,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 213,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 229,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```