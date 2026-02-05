Milano 17:03
45.705 -2,00%
Nasdaq 17:03
24.515 -1,51%
Dow Jones 17:03
48.883 -1,25%
Londra 17:03
10.303 -0,96%
Francoforte 17:03
24.373 -0,94%

New York: spinge in avanti McKesson

New York: spinge in avanti McKesson
Brillante rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,04%.
