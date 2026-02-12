Milano 13:39
46.668 +0,34%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:39
10.485 +0,13%
Francoforte 13:39
25.192 +1,35%

Piazza Affari: andamento negativo per SOL

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per SOL
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che presenta una flessione del 2,33%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SOL, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro di medio periodo di SOL ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 46,65 Euro. Primo supporto individuato a 45,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 47,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```