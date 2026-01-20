SOL acquisisce il 100% della svizzera VitalAire Schweiz da Air Liquide

SOL

Air Liquide

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha rafforzato la propria posizione in Svizzera, attraverso una, dove già opera con le società Sitex, Sitex Mad, Spitex Perspecta, Spitex Aloha e CSAIR.La società Airsol, interamente controllata da SOL, hada. L'acquisizione è stata completata a prezzi di mercato, in linea con transazioni simili, si legge in una nota. Ulteriori dettagli finanziari sull’operazione non sono stati resi noti.VitalAire è uno dei, con una attività trasversale su tutto il territorio elvetico nel trattamento e nella cura della sindrome da apnee ostruttive del sonno, della ventilazione meccanica e dell’ossigenoterapia domiciliare."Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova acquisizione, che riflette la volontà del Gruppo SOL di proseguire nel proprio percorso di espansione strategica in Svizzera - ha commentato l'- L'operazione ci permetterà di affiancare alle già presenti attività di assistenza domiciliare ad alta intensità, le cure respiratorie domiciliari, tradizionale dominio di specializzazione di Vivisol".