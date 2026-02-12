Piazza Affari: scambi al rialzo per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Avanza il re del cachemire
, che guadagna bene, con una variazione del 3,46%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brunello Cucinelli
rispetto all'indice di riferimento.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 83,98 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 86,32. L'indebolimento del gruppo di Solomeo
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 82,48.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)