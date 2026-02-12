Milano 10:18
46.839 +0,70%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:18
10.517 +0,43%
Francoforte 10:18
25.193 +1,35%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il re del cachemire, che guadagna bene, con una variazione del 3,46%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brunello Cucinelli rispetto all'indice di riferimento.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 83,98 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 86,32. L'indebolimento del gruppo di Solomeo è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 82,48.

