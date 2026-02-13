Milano 10:51
45.829 -0,85%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:51
10.427 +0,23%
Francoforte 10:51
24.857 +0,02%

Londra: brillante l'andamento di RELX

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di RELX
(Teleborsa) - Avanza il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che guadagna bene, con una variazione del 3,41%.

Lo scenario su base settimanale di RELX rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,91 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,58. Il peggioramento di RELX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```