Milano 14:18
45.323 -1,95%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:18
10.387 -0,15%
Francoforte 14:18
24.837 -0,06%

Londra: si concentrano le vendite su Rio Tinto

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il Gruppo minerario anglo-australiano, con un ribasso del 2,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rio Tinto rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Rio Tinto classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 71,77 sterline e primo supporto individuato a 69,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 73,71.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
