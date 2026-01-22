Milano 11:34
Londra: in calo Rio Tinto

Londra: in calo Rio Tinto
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo minerario anglo-australiano, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Rio Tinto mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,45%, rispetto a +0,27% del principale indice della Borsa di Londra).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 65,66 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 64,77. L'equilibrata forza rialzista di Rio Tinto è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 66,55.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
