Londra: in calo Rio Tinto

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo minerario anglo-australiano
, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Rio Tinto
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,45%, rispetto a +0,27% del principale indice della Borsa di Londra
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 65,66 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 64,77. L'equilibrata forza rialzista di Rio Tinto
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 66,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)