New York: positiva la giornata per Visa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di tecnologia per pagamenti globali
, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Visa
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Visa
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 315,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 322,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 311,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)