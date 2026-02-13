New York: in calo Visa

(Teleborsa) - Sottotono la società di tecnologia per pagamenti globali
, che passa di mano con un calo del 2,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Visa
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Visa
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 311,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 323,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 306,9.
