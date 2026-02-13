Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 19:10
24.869 +0,73%
Dow Jones 19:10
49.681 +0,46%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

New York: in calo Visa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la società di tecnologia per pagamenti globali, che passa di mano con un calo del 2,42%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Visa, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Visa mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 311,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 323,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 306,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
