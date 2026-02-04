Milano 16:48
46.862 +0,95%
Nasdaq 16:48
25.075 -1,04%
Dow Jones 16:48
49.607 +0,74%
Londra 16:48
10.444 +1,26%
Francoforte 16:47
24.680 -0,41%

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,75 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,75 euro/MWH alle 15:40.
