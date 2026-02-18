Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:47
24.875 +0,70%
Dow Jones 20:47
49.621 +0,18%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: amplia l'ascesa Western Digital

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in rialzo del 7,25%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,05%, rispetto a -0,68% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nel settore dei dischi rigidi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 314,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 289,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 339,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
