New York: amplia l'ascesa Western Digital

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che tratta in rialzo del 7,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Western Digital
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,05%, rispetto a -0,68% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nel settore dei dischi rigidi
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 314,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 289,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 339,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)