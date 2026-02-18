Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:11
25.035 +1,35%
Dow Jones 18:11
49.860 +0,66%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: in forte denaro Garmin

Migliori e peggiori
New York: in forte denaro Garmin
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di geoposizionamento satellitare, che tratta in rialzo del 17,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Garmin più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Garmin è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 258,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 247,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 269,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```