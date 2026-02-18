New York: in forte denaro Garmin

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di geoposizionamento satellitare
, che tratta in rialzo del 17,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Garmin
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Garmin
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 258,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 247,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 269,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)