New York: in perdita Republic Services

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nella raccolta, lavorazione, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi non tossici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,68% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Republic Services
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Republic Services
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 216,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 207,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 204,3.
