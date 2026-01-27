Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 22:00
25.940 +0,88%
Dow Jones 22:01
49.003 -0,83%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Brown & Brown, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Brown & Brown, scendono le quotazioni a New York
Si muove in perdita il gruppo assicurativo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,86% sui valori precedenti.
Condividi
```