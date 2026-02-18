Milano 12:09
46.303 +1,18%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:09
10.660 +0,98%
Francoforte 12:09
25.246 +0,99%

Oro: 4.920,74 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.920,74 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.920,74 dollari l'oncia (+0,85%) alle 11:30.
Condividi
```