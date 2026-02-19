Milano 11:50
45.784 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:50
10.612 -0,69%
Francoforte 11:50
25.061 -0,86%

Londra: balza in avanti RELX

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che RELX mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,06%, rispetto a +1,72% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22,58 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23,27. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 23,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
