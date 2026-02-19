Milano 16:22
45.711 -1,40%
Nasdaq 16:22
24.807 -0,37%
Dow Jones 16:22
49.504 -0,32%
Londra 16:22
10.603 -0,77%
Francoforte 16:22
25.011 -1,06%

New York: balza in avanti Verizon Communication

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Verizon Communication
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore telefonico, che tratta in utile del 2,06% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big delle tlc rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Verizon Communication, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49,28 USD. Primo supporto visto a 48,67. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 48,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```