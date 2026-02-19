New York: scambi negativi per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca d'affari americana
, che mostra un decremento del 2,66%.
L'andamento di Goldman Sachs
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Goldman Sachs
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 923,6 USD. Supporto stimato a 900,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 946,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)