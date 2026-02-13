New York: andamento negativo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca d'affari americana
, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.
L'andamento di Goldman Sachs
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Goldman Sachs
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 870,5 USD con tetto rappresentato dall'area 899,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 855,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)