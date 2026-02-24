Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Modesta la performance per indice spagnolo, che ha registrato un marginale guadagno a 18.288,7.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18.399,8, mentre il primo supporto è stimato a 18.066,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18.733,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)