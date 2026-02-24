Milano 11:03
46.604 -0,21%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:03
10.672 -0,12%
Francoforte 11:03
24.967 -0,10%

Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V, con un ribasso dell'1,99%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 64,98 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 63,48. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 62,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```