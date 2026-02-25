Milano 9:53
Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per Redcare Pharmacy N.V, che sta segnando un calo del 2,03%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 60,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 58,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
