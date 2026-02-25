Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Rosso per Redcare Pharmacy N.V
, che sta segnando un calo del 2,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 60,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 58,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
