New York: amplia l'ascesa MicroStrategy Incorporated

azienda di analisi e business intelligence

MicroStrategy Incorporated

Nasdaq 100

MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Protagonista l', che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,74%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 130,6 USD con tetto rappresentato dall'area 136,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 127.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)