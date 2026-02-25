New York: amplia l'ascesa MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda di analisi e business intelligence
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,74%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MicroStrategy Incorporated
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 130,6 USD con tetto rappresentato dall'area 136,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 127.
