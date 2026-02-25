Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:01
25.274 +1,19%
Dow Jones 18:01
49.428 +0,52%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

New York: amplia l'ascesa MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda di analisi e business intelligence, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,74%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MicroStrategy Incorporated più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 130,6 USD con tetto rappresentato dall'area 136,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 127.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```