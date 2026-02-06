Milano
17:05
45.917
+0,21%
Nasdaq
17:05
24.863
+1,28%
Dow Jones
17:05
49.800
+1,82%
Londra
17:06
10.376
+0,65%
Francoforte
17:05
24.717
+0,92%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 17.22
Home Page
/
Notizie
/ New York: in rally MicroStrategy Incorporated
New York: in rally MicroStrategy Incorporated
Migliori e peggiori
,
In breve
06 febbraio 2026 - 16.10
Grande giornata per l'
azienda di analisi e business intelligence
, che sta mettendo a segno un rialzo del 14,38%.
Condividi
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto