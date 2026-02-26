Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Modesta la performance per indice spagnolo, che ha registrato un marginale guadagno a 18.461.

Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 18.608,8. Rischio di discesa fino a 18.165,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 19.052,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```