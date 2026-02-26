Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.049,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13.852,1. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14.247,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```