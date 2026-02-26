Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.049,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13.852,1. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14.247,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)