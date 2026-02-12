Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,21%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.574,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.493,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.655,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
