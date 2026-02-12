Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,21%.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.574,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.493,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.655,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
