Milano
17:35
47.426
+0,54%
Nasdaq
20:15
25.019
-1,22%
Dow Jones
20:15
49.488
+0,01%
Londra
17:40
10.847
+0,37%
Francoforte
17:35
25.289
+0,45%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 20.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8757 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8757 sterline alle 19:30
In breve
,
Finanza
26 febbraio 2026 - 19.30
Euro a 0,8757 sulla sterlina inglese alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8718 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,869 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8699 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8664 sterline alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
+0,50%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,873 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8713 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8739 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8681 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8712 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8715 sterline alle 19:30
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto