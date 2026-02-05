Milano 11:30
46.457 -0,39%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:30
10.369 -0,32%
Francoforte 11:30
24.558 -0,18%

Cambi: euro a 0,8681 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8681 sterline alle 11:30
Euro a 0,8681 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```