New York: profondo rosso per Agilent Technologies

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di strumenti di misura elettronici
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,74%.
La tendenza ad una settimana di Agilent Technologies
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Agilent Technologies
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 122,8 USD. Supporto stimato a 116,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 129.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)