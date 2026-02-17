Milano 11:08
45.690 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:08
10.517 +0,41%
Francoforte 11:08
24.861 +0,24%

Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Profondo rosso per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 80.645,66 punti, in netto calo dell'1,73%.
