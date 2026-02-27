Milano 11:18
47.502 +0,16%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:18
10.899 +0,48%
Francoforte 11:18
25.347 +0,23%

Cambi: euro a 0,8756 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 0,8756 sulla sterlina inglese alle 11:30.
