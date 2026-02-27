Milano
11:18
47.502
+0,16%
Nasdaq
26-feb
25.034
0,00%
Dow Jones
26-feb
49.499
+0,03%
Londra
11:18
10.899
+0,48%
Francoforte
11:18
25.347
+0,23%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 11.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8756 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8756 sterline alle 11:30
In breve
,
Finanza
27 febbraio 2026 - 11.30
Euro a 0,8756 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8714 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,869 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8678 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8729 sterline alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
+0,01%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8729 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8714 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8723 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8715 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8691 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8706 sterline alle 08:30
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto