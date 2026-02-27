New York: balza in avanti Verizon Communication

gestore telefonico

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50,25 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49,39. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 48,88.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)