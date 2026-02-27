New York: balza in avanti Verizon Communication

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gestore telefonico
, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della big delle tlc
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50,25 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49,39. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 48,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)