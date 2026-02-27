Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:54
24.942 -0,37%
Dow Jones 17:54
48.939 -1,13%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

New York: in acquisto MarketAxess Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda statunitense leader nella negoziazione elettronica di obbligazioni societarie, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,90%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MarketAxess Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di MarketAxess Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 194,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 187,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 201,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
