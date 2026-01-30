Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:50
25.566 -1,23%
Dow Jones 19:50
48.684 -0,79%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: peggiora Norwegian Cruise Line Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Norwegian Cruise Line Holdings
In forte ribasso la principale compagnia di navigazione, che mostra un -5,32%.
Condividi
```