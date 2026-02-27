Milano
17:40
47.210
-0,46%
Nasdaq
17:55
24.954
-0,32%
Dow Jones
17:55
48.922
-1,17%
Londra
17:46
10.911
+0,59%
Francoforte
17:35
25.284
-0,02%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 18.11
Home Page
/
Notizie
/ New York: netto calo registrato da Synchrony Financial
New York: netto calo registrato da Synchrony Financial
Migliori e peggiori
,
In breve
27 febbraio 2026 - 18.00
Si muove in perdita la
società che fornisce prodotti di credito ai consumatori
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,22% sui valori precedenti.
Condividi
Titoli e Indici
Synchrony Financial
-6,22%
