Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
22:00
24.702
-0,13%
Dow Jones
22:00
49.533
+0,07%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 23.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: netto calo registrato da Mondelez International
New York: netto calo registrato da Mondelez International
Migliori e peggiori
,
In breve
17 febbraio 2026 - 20.00
Retrocede molto il
maggior produttore mondiale di cioccolato
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,83%.
Condividi
Leggi anche
New York: seduta difficile per Mondelez International
New York: netto calo registrato da Palantir Technologies
New York: amplia l'ascesa Honeywell International
Marriott International, prevale lo scenario rialzista a New York
Titoli e Indici
Mondelez International
-4,36%
Altre notizie
New York: netto calo registrato da Davita
New York: netto calo registrato da Seagate Technology
New York: netto calo registrato da VeriSign
New York: calo per Adobe Systems
New York: in calo Shopify
New York: violenta contrazione per Charles River Laboratories International
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto