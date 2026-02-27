New York: profondo rosso per United Airlines Holdings

holding di compagnie aeree

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -7,65%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 105,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 115,6.