Milano 16:20
47.224 -0,43%
Nasdaq 16:20
24.924 -0,44%
Dow Jones 16:20
48.841 -1,33%
Londra 16:20
10.892 +0,42%
Francoforte 16:20
25.284 -0,02%

New York: profondo rosso per United Airlines Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti
New York: profondo rosso per United Airlines Holdings
(Teleborsa) - A picco la holding di compagnie aeree, che presenta un pessimo -7,65%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Airlines Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di United Airlines Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 105,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 115,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```