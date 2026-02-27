New York: profondo rosso per United Airlines Holdings

(Teleborsa) - A picco la holding di compagnie aeree
, che presenta un pessimo -7,65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Airlines Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di United Airlines Holdings
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 105,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 115,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)