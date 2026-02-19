Milano 17:35
United Airlines Holdings, scendono le quotazioni a New York

United Airlines Holdings, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Ribasso per la holding di compagnie aeree, che passa di mano in perdita del 5,67%.

Lo scenario su base settimanale di United Airlines Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 113,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 108,2. L'equilibrata forza rialzista di United Airlines Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 119,6.

