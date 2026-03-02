Francoforte: amplia il rialzo Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,12%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rheinmetall AG
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Rheinmetall AG
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.710,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.758,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.688,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)