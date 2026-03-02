Francoforte: amplia il rialzo Rheinmetall AG

produttore di armamenti e componenti per automobili

(Teleborsa) - Rialzo per il, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,12%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.710,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.758,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.688,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)