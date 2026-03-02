Milano 17:14
46.270 -1,99%
Nasdaq 17:14
24.934 -0,11%
Dow Jones 17:14
48.872 -0,22%
Londra 17:14
10.792 -1,08%
Francoforte 17:12
24.699 -2,32%

Francoforte: amplia il rialzo Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
Francoforte: amplia il rialzo Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rheinmetall AG rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Rheinmetall AG segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.710,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.758,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.688,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```