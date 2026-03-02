Milano 17:14
Francoforte: andamento negativo per Cts Eventim

(Teleborsa) - Retrocede Cts Eventim, con un ribasso del 2,40%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cts Eventim più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Cts Eventim ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 67,73 Euro. Supporto a 66,13. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 69,33.

