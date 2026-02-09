Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim

(Teleborsa) - Ribasso per Cts Eventim
, che presenta una flessione dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cts Eventim
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Cts Eventim
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 67,02 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 68,82 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 66,33.
