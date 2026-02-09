Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:04
25.319 +0,97%
Dow Jones 18:04
50.135 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim
(Teleborsa) - Ribasso per Cts Eventim, che presenta una flessione dell'1,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cts Eventim, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Cts Eventim, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 67,02 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 68,82 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 66,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```